Õpilaste maalid otsivad elust rõõmu ja kergust

Paide kunstikooli õppekoordinaator Kristina Such selgitas, et näituse pealkiri ei tähenda noorte liiga muretut suhtumist ellu. "Pigem tähistab see näitusel olevate tööde rõõmsat olekut. Killukest rõõmu vajab oma päeva ju igaüks," sõnas ta.

Such arutles, et võib-olla ei sobitu pealkiri mõnes mõttes hetkel maailmas toimuvaga. "Aga kui elu on keeruline, võikski täiskasvanud nakatuda laste optimismist ja „Elu on lill“ ellusuhtumisest. Õpilaste tööd toovad esile laste elava fantaasia. Piltidel kujutatakse elu pilvedes ja hiigelsuurte seente keskel ning loodud on põnevaid kujundeid, mis lõbustavad vaatajaid ja annavad edasi noorte humoorikat maailmavaadet," rääkis ta.