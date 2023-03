Järva vallas korrastati sõjapõgenikele eluruume

„Sobilike elamispindade nappus on Ukraina sõjapõgenike jaoks tõsine probleem ning see vajab kiiret lahendust,“ ütles riigihalduse minister Riina Solman. „Kohalikel omavalitsustel on kõige parem ülevaade kohapealsetest eluruumidest, mida oleks võimalik ja mõistlik korda teha. Linnade ja valdade valduses eluruumide korda tegemine on kõige efektiivsem ja kiirem viisi Ukraina sõjapõgenike majutusprobleemi lahendamiseks. Toetusrahaga tuleb põgenike jaoks sobilikud sotsiaalkorterid korda saada esimesel võimalusel, ent mitte hiljem kui selle aasta oktoobri lõpuks.“