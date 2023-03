Sensoorne näitus laotas end Luise kohviku seintele

Ülle Järve ise ütles, et ta on suur katsetaja ning on nautinud töötamist erinevate materjalidega ja nende omavahelist kombineerimist. Kätt on ta proovinud keraamika, vitraaži, portselanmaali, tekstiili, metallehistöö, keevitamise, nahakunsti, mosaiigi, puidu, rekvisiitide valmistamise, graafilise disaini, raamatute illustreerimise ja graveerimisega.