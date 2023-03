Türilt kodumaale sõdima läinud ukrainlane kogub raha öövaatlusseadme ostuks

Oma siinsetele töökaaslastele edastas mees abipalve, et tema rühm, mis kuulub 115. brigaadi, 2. pataljoni, 2. kompanii koosseisu, vajab kiiresti öövaatlusseadet. Seadme hind on 3000 eurot ja selle saab osta kohapealt Ukrainast. Öövaatlusseadet on hädasti vaja - see on kõrgtehnoloogiline vahend, mis teenindaks kogu kompaniid. Mihhaili siinsed kolleegid on jõudumööda raha kogunud, kuid lõviosa summast on veel puudu.