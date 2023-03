FOTOD ⟩ Lillepoodnik: naistepäev algas juba eile

Naistepäev on lillemüüjatele kõige kiirem päev aastas. Paide lillepoe Juta Lilleäri juhataja Juta Hurt ütles, et ostumöll läks lahti juba päev varem, kui tuli teenindada tavalisest pea kolm korda rohkem kliente. "Need kaks päeva on aasta kõige kiiremad. Ka koolilõpetamiste ajal on tegemist palju, kuid need on hajutatud mitmele erinevale päevale," ütles Hurt.