KAS NÄGID PÄTTE ⟩ Naistepäeva eelsel ööl sissemurdjad ei maganud

Kesk-Eesti politseijaoskonna menetlusgrupi juht Annela Eesmaa kinnitas, et politsei sai täna hommikul teate, et Väätsal on hoonesse sisse murtud. "Politseipatrull on käinud sündmuskohal ja olukorra fikseerinud," avaldas ta. "Juhtunu asjaolud on selgitamisel."