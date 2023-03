Vaprad ukraina emad ehitavad Paides oma uut elu üles

Kui kolme lapse ema Valentina eelmisel aastal ööl vastu 24. veebruari magama läks, ei olnud tal aimugi, mis teda hommikul ees ootab. «Saime aru, et midagi on teoksil, aga me ei võtnud seda nii tõsiselt,» lausus ta. «Öösel kella nelja paiku kuulsime pauke, aga arutasime omavahel, et küllap see on ilutulestik. Kui paugud mõne aja pärast kordusid, saime aru, et sõda on alanud.»