Õpilased avastasid muusikat pillide ja hääle kaudu

Muusikapäeva korraldanud muusikaõpetuse õpetaja Ringa Kamarik ütles, et tegelikult oleks muusikapäeva olnud paslik korraldada 1. oktoobril kui on rahvusvaheline muusikapäev, kuid parem hilja kui mitte kunagi. "Mõnes mõttes on nüüd isegi sobivam aeg, sest näiteks 7. klassid läbisid just muusiakõpetuses löökpillide ja puhkpillide osa ning saavad nüüd lisaks teooriale pille ka oma käega proovida," rääkis ta.