Lühifilmi iseloomustavaks jooneks on see, et pooletunnise linateose jooksul kõlab terve Orelipoisi album "Uni". "Ütleme nii, et filmi heliriba on identne albumi heliribaga," selgitas Jaan Pehk ERRi kultuuriportaalile ja lisas, et koos produtsent Martin Kikasega tegid nad seda albumit kolm-neli kuud ja mingil hetkel hakkas tunduma, et see on väikestviisi filmiliku iseloomuga. "Sealt ei läinudki kaua mööda, kui Martin tegi selle ettepaneku, et Tartu Ö Stuudio võiks teha sellest filmi, ja nii see sündis."