Imaveres enam tsiklimürinat ei kuule

Kohalik motokrossientusiast Tanel Teas ütles, et selline suunamuutus tuli talle üllatusena. «Veel eelmisel sügisel arutasime endise juhataja Argo Aavikuga, et saame lisaks senistele maatükkidele veel ühe metsaäärse ala kasutada, kuhu enduuro­rajaga laieneda. Aasta algul tuli aga teade, et peame oma asjad kõikidelt kasutada antud maadelt kokku korjama ja pinna hiljemalt jaanipäevaks vabastama,» lausus ta.