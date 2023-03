Järva Teataja otsib lisatööjõudu

Praktikakohtade valik on meediamaja personalijuhi Ingrid Saare sõnul sel aastal erakordselt lai, pakkudes võimalusi nii Postimehe toimetuses kui ka Duo Media Networksi alla kuuluvates tele- ja raadiokanalites: “Loomulikult ootavad enda meeskonda praktikante ka Postimehe maakondlikud väljaanded, lisaks raadiokanalid Elmar, Kuku ja telekanal Kanal 7. Usun, et igaüks, kes soovib teha karjääri meediamaastikul, leiab endale just kõige sobivama koha.”

Saare sõnul peab ühes meediamajas, kus inimesed päevast päeva midagi loovad, olema keskkond inspireeriv ning töö tegemist toetav: “Töökultuuris väärtustame töötajate hoidmist ja nendele parimate tingimuste ja arenguvõimaluste loomist. Töökeskkonna kõrval on oluline õige väärtusruumi loomine ja teadlikud valikud, milles osalevad nii juhid kui kõik kolleegid. Oluline on käia kaasas trendidega ja generatsioonidest tulenevate erinevustega – hoida tasakaalus töö- ja eraelu, võimaldada paindlikke töötingimusi.”

“Vastutus ja vabadus on märksõnad, mida peame oluliseks," lisab Postimees Grupi tehnoloogiajuht Martin Havik. "Vabadus ja vastutus ei teki tiimis ise, nende aluseks on tööõnn ja tiimisisene kultuuriruum. Kõlab klišeena, kuid oluline on teha koostööd, mitte käia lihtsalt koos tööl. Selle kõrval pakub Postimees Grupp juba täna oma töötajatele võimalusi enda hoidmiseks, seda juba kasvõi psühholoogilise toe, sporditoetuse või koolituste läbi. Kuigi, oleme ausad, see peabki olema ühe suure ettevõtte hügieenitase, et oma töötajaid hoida. Muutuva maailmaga tuleb kaasas käia, sest ainult nii saab toimuda areng ning hoida oma tegevust jätkusuutlikuna.”