SUNNISMAISUS KESTAB EDASI ⟩ Mäo liiklussõlme ei tule lähiajal mingeid bussipeatusi

Transpordiameti Ida teehoiuosakonna juhataja Anti Palmi selgitas toona, et seoses Tallinna–Tartu maantee järgmise, täpsemalt Mäeküla–Imavere lõigu neljarealiseks ehitamise ettevalmistusega võtsid nad kaaluda ka siinse, seni puudulikult lahendatud ühistranspordiküsimuse. «Arutasime uue bussiterminali ehitamise varianti, mille puhul räägiksime ümberkaudsetega läbi, et nad organiseeriks maakondlikud bussiliinid sinna kokku,» avaldas ta. «Seejärel kerkis üles teine lahendus – rajada bussipeatused Mäo liiklussõlme. See tundub osapooltele mugavam variant, sest on teele lähemal ja igasugune busside ringitiirutamine jääks ära.»