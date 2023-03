Noored hurmurid muutsid lasteaia naispere päeva eriliseks

Lasteaia direktor Grisly Kuuskler rääkis, et ta seisis koos abilistega keerulise ülesande ees. "Kuidas üllatada neid, kes üllatust ootavad ja teha seda nii, et nad midagi ei aimaks," sõnas ta.

Kuuskler meenutas, et mullu toimus lasteaia töötajate auks vabaõhukontsert. Seekord tahtis ta aga korraldada midagi eriti emotsionaalset ja meeldejäävat. "Jälgede segamiseks pidasime päeval koos lastega maha suured naistele pühendatud diskod, kus ei puudunud toss, hea muusika, diskovalgus, õhupallid ja muidugi ka väike snäkinurk. Eesmärk oli kaasata ettevõtmisesse ka lapsi ning panna kolleegid samal ajal arvama, et see oligi üllatus," selgitas ta.