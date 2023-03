Järvamaal päikeseelektrijaamad teevad tõhusat tööd

Kui 2020. aastal oli elektritootjaid veidi üle 6000, siis 2022. aasta lõpuks on võrguga liitunud juba üle 15 500 elektritootja ning koguvõimsus on 607,4 MW. Jaanuari seisuga on Järvamaal päikeseelektrijaamu kokku 527 (koguvõimsusega 22 747 kW). Kuni 15 kW päikeseelektrijaamu on maakonnas 300 ja üle 15 kW 227.