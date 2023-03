Järvamaad esindab raamatukaardil Tammsaare

„Oleme Janile äärmiselt tänulikud selle imetoreda mõtte eest ning pingutasime, et saaksime saaksime särgid kätte veel enne emakeelepäeva! Nii et kõik on oodatud juba tänasest meie muuseumidesse end emakeelepäevaks ehtima,” annab kirjanduskeskus teada. Raamatukaardil on hästi näha, et Eesti keskel on omale koha leidnud tüviteos – Anton Hansen Tammasaare „Tõde ja õigus”.