Uus seiklussari “Veetee” avastab Eestimaad mööda vett

Kodumaine matkasari “Metslased” on kahel hooajal teinud Eestile risti-põiki jalgsi tiiru peale, käidud on lõunast põhja ja läänest itta. Kahe aasta peale läbiti kokku ligi 1070 kilomeetrit ja viimased sammud astuti 2021. aasta augustis Kauksis. Möödunud suvel võttis reisisarja eestvedaja Lemo ette uue retke, mille eesmärk on proovida, kas läbi Eesti on võimalik sõita ka mööda vett.