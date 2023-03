Kaitseliidu Järva malev saab uued kuulipildujad

„Hanke esimeses faasis oli pakkujaid kuus, kellest lõpliku pakkumise lisaks IWI-le tegi veel üks pakkuja,“ ütles RKIK relvastuse kategooriajuht Ramil Lipp. „Hanget soosis ajastus turu-olukorras. Mõlemal suurel tootjal, kes pääsesid lõppvooru, olid tootmisliinid töös, mis omakorda mõjutas meie kasuks hinda. Tänu heale ajastusele ja ettevalmistusele õnnestus kuulipildujad saada väga heade hindadega ning väga kiire tarneajaga, mis on tänastest relvastus projektides üks olulisi aspekte.“ lisas Lipp.

Kuulipildujate hankimisel oli sooviks, et kuulipildujad vastaksid Eesti tingimustele. „Näiteks kohandati kaba disaini, lisati vintraua peale kuumakate ning harkjala reguleerimisulatust suurendati vastavalt meie vajadustele,“ lisas Lipp.

„Uue kuulipilduja Negev NG7 puhul on tegemist väga hea ja ergonoomilise relvaga ning see on erinevates laskeasendites lastes stabiilne ja täpne. Relvale saab lisada tänapäevaseid lisavarustuselemente, näiteks erinevaid sihikuid ja lampe. Samuti on antud kuulipilduja puhul oluline asjaolu, et tuleümberseadurit saab seada ka üksiklaskudega laskmiseks,“ ütles kaitseväe pearelvur major Risto Pärtel.

Uute kuulipildujate puhul on tegemist 7,62x51 mm kuulipildujaga, mis on mõeldud jao relvastusse. Relva ligikaudne kaal on 8,8 kilogrammi ning efektiivne laskeulatus üle 500 meetri. Sihikuline laskekaugus raudsihikutega on kuni 800 meetrit.