Mida naised Vao saunas rääkisid?

Olgu alustuseks kohe öeldud, et Vao saun on mulle teadaolevalt ainus Järvamaal tegutsev kogukondlik saun. Just seepärast lunisingi sauna perenaiselt Katre­ Kasemaalt luba imbuda mõnel laupäeval seltskonda ja kirjutada nende saunatavadest lähemalt. On ju ikkagi sauna-aasta.