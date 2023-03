GALERII ⟩ Järva-Jaani naiskodukaitsjate värske jaoskond valis omale juhid

Jaoskonna esinaiseks valitud Metsma lausus, et nii pika ajalooga jaoskonna taasasutamine on suur au ning see on toonud ka palju elevust ja põnevust. "Olime uudise avalikustamisega liiga tormakad," vihjas ta muiates tõigale, et naised kuulutasid jaoskonna looduks juba enne ametlike dokumentide vormistamist. "Meie üllas eesmärk on oma kodukandis koos toimetada. Loodame, et saame kõigiga õlg õla kõrval ja rõõmsas meeles ühise eesmärgi nimel koostööd teha," ütles ta.