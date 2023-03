Hundid kütitud, lammastel nüüd lõbu laialt

Hundid. Pilt on illustreeriv.

Veebruaris lõppes hundijahihooaeg, mille jooksul saatsid jahimehed taevastele jahimaadele 114 hallivatimeest. Lammastele on see hea uudis, kuid päris muretult nad ikka kevadel aasale kepsutama minna ei saa. Huntide arvukus on tasapisi liikumas tõusuteed.