Põhikooli lõputunnistusele tulevad eksamihinnete asemel protsendid

Laupa põhikooli direktor Kaarel­ Aluoja kiidab uuenduse heaks. «Igal juhul on protsentidega eksamitulemuse väljendamine täpsem kui hinnetega,» ütles ta. «Seega näitab see õpilaste võimeid paremini.»

Paide Hammerbecki põhikooli direktor Barbi Paatsi leidis samuti, et eksamite hindamine protsentuaalselt on tervitatav, sest on palju täpsem ja kindlasti ka õiglasem.