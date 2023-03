FOTOD ⟩ Järvamaa pererühmadel oli suvise tantsupeo tuleproov

"Mina olen väga rahul, oli näha, et rühmad on palju vaeva näinud," kommenteeris Sirila. "Märkasin, et juhendajad olid laste puhul samadele asjadele tähelepanu juhtinud, mis näitab, et nad jälgisid väga hoolega kõiki tantsukavade märkuseid ja ettekirjutusi," tunnustas Kerli Sirila rühmajuhtide tööd.