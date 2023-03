Lumesadu on muutnud teeolud keeruliseks

Teeolud on muutunud lõunast põhja-kirde suunas liikuva tiheda lumesaju tõttu keeruliseks. Transpordiamet soovitab inimestel liiklemist võimalusel vältida. Lumesadu on kohati tugev ning teedele on tekkinud tuisuvaalud. Keskkonnaagentuuri prognoosi kohaselt on oodata kuni 18 cm lund.