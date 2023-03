Tuntud tantsujuht jätab pärast maakonna laulu- ja tantsupidu Järvamaaga hüvasti

Järvamaa tunnustatud tantsujuht ja rahvakultuuri edendaja Marika Kuusik on elanud aastaid juba Harjumaal ning on tegev Eesti meestelaulu seltsi juhatuse liikmena.

"Olen teinud otsuse, et see on minu viimane tegemine Järvamaal. Eks siin on tehtud palju, on palju toredaid mälestusi ja palju imetlusväärseid inimesi. Siin on möödunud parim osa minu elust," tunnistas Kuusik usutluses.