Piimandusmuuseumi töötajad loevad hommikuti vabatahtlikult eepost

Küllap mäletab iga täiskasvanu oma kooliajast, et Eesti rahvuseepos "Kalevipoeg" pole just hõlpsalt loetav ning sellest arusaamine on omaette kunst. Aga et üks õige eestlane peaks olema ikkagi "Kalevipoega" lugenud, võtsid Eesti piimandusmuuseumi naised originaal eepose lugemise kollektiivselt käsile ning korraldavad selle tuules homse emakeelepäeva puhul ürituse "Kalevikoja radadel".