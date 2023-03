"See oli uskumatu üllatus," rõkkas Tiiu Schüts rõõmust, kes tähistas nädalavahetusel ka oma juubelit. "Me ei lootnud üldse, et nii hästi läheb. Lauljad ise polnud oma esitusest just väga heal arvamusel - kellel värises jalg, kellel hääl," meenutas koorijuht naerdes. "Mina aga jäin etteastega väga rahule," lisas ta.