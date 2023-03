Näitus toob maa-alused leiud huvilisteni

Traditsiooniline rändnäitus liigub aasta lõpuni mööda Eesti teadus- ja kultuuriasutusi ning tutvustab laiale avalikkusele kõige värskemaid Eestis tehtud arheoloogilisi avastusi ja uurimiste tulemusi. Kui tavapäraselt on näitus oma rännakut alustanud Tallinnast, siis tänavu oli see esimest korda huvilistele uudistamiseks üleval hoopis Saaremaal. Selleks oli ka põhjust, sest rohkem kui tosinkonnast Eesti 2022. aasta põnevaimast uurimisobjektist pärineb koguni neli just sealt.

Näitust sisse juhatavale plakatile on märgitud paigad Eestis, kus eelmisel aastal arheoloogilisi uuringuid tehti. Pilt kaardil on üsna kirju – täpikestega on märgitud mitu uuritud paika Harjumaal, Saaremaal, Tartumaal, Virumaal ja mujalgi, ent Järvamaa on nende kõrval üsna valge laik.