Ambla kiriku esmamainimise ümmargusele aastapäevale pühendatud margid tekitavad omajagu huvi

EELK Ambla Maarja koguduse õpetaja Tõnu Linnasmäe sõnas, et oma margi väljaandmine ei olnud tegelikult otseselt koguduse, vaid ühe selle liikme idee ja ettevõtmine. "Ta on ka hea piltnik ja margil on tema tehtud foto," kõneles Linnasmäe.