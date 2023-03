Eelnõu järgi arvatakse elukohast lahkunud õpilane koolist välja

Eelnõu seletuskirja järgi tingis seadusemuudatuse algatamise asjaolu, et Ukraina sõja tõttu on Eestisse saabunud sõjapõgenikud, kellest suurele osale on kohalikud omavalitsused koolides õppimiseks kohad leidnud, kuid kes lahkuvad ilma teatamata koolist.