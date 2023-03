Tänane soe sulailm ei pane üknes üle lompide hüppama, vaid annab võimaluse märgata ka esimesi kevademärke. Paide Karja ja Ajavilja tänava nurk saab uhke olla selle üle, et linna ühed esimesed lumikellukesed hakkavad õitsema just seal. Põhjuseks on ümbrusest veidi soojem maapind, mida kütab maa all asuv soojatrass.