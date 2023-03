Kõnnijalgpall vallutab üha uusi paiku Järvamaal

Ettevõtmise eestvedajaks olev Imavere kooli liikumisõpetaja Taiga Laur ütles, et ta on kuulnud, et mujal Järvamaal kogub kõnnijalgpall hoogu. "Rääkisin kohalike naistega ja nad olid seda meelt, et tahaks end liigutada küll. Mõtlesime, et proovime, mis välja tuleb," sõnas ta.