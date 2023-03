Sakala matkarada ootab traditsioonilisele matkale

C.R. Jakobsoni Talumuuseumi perenaine Inge Sipelga: „Tänavusse liikumisaastasse sobib meie pikkade traditsioonidega Sakala matk ideaalselt ja on heameel, et registreerunud on juba hulk huvilisi. Lisaks sobitub pühapäevane retk väga hästi märtsikuusse, mis on Pärnu poolt kuulutatud matka ja looduses liikumise teemakuuks. Esimene Sakala matk toimus 62 aastat tagasi ja olen tänulik kõigile senistele korraldajatele ja osalejatele, kes on aidanud Sakala tee matka traditsiooni elus hoida.“