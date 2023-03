Järvalase eriline sõiduk pääses suurel autokonkursil lõpphääletusele

„Eestis registreeritud autode statistika näitab, et Volkswagen on juba 85 aastat olnud rahva auto. Aga mida see uhke tiitel tähendab? Just sellele küsimusele me vastust otsisimegi,“ ütles Volkswageni autode maaletooja Moller Baltic Impordi Eesti piirkonna müügijuht Kristjan Salak. „Meieni jõudsid lood nii üle 50 aasta vanustest haruldustest, kui pereautodest, mis on rännanud põlvkonnast põlvkonda. Lood, kus Volkswagen kannab alatiseks meeldejäävat mälestust noorusaja uljusest, armumisest, abiellumisest ja lapsesaamisest. Lood, mis kinnitavad, et auto pole paljude inimeste jaoks pelgalt tarbeese, vaid pereliige, sõber, reisikaaslane. See näitab, et Volkswagen on Eesti inimeste südames kindla koha võitnud.“