Müüdud: Norra mõis saigi uue omaniku

Norra mõiskompleksi hakati ümber ehitama 2000. aastatel, kuid tööd jäid pooleli. Jäädavalt betoonitud hoonetega mõisakompleks on kasutuna seisnud paarkümmend aastat, kuid nüüd on leidnud see uue omaniku.

Märtsi alguses kirjutas Järva Teataja, et Tartus tegutsev osaühing Contriber Research Center kavatseb osta Norra mõisa kinnistu, mis on seisnud paarkümmend aastat kasutuseta ja mida aja jooksul on püütud korduvalt müüa. Praeguseks on tehing sõlmitud ning mõis saanud uue omaniku.