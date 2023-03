Võiduks läks seekord tarvis vaid ühte punkti

Kuigi SK Nord/Cramo meeskond on esiliiga turniiritabelis viimasel kohal ja võitnud kogu hooaja jooksul ainult ühe mängu, siis see üks võit tuligi eelmises kohtumises just Paide Viking Window üle. See seik tegi paidelased ettevaatlikuks ja valvsaks, sest legendaarse Tiit Soku käe all treenivat meeskonda ei saanud üheski asendis alahinnata.