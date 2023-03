Nii võimsaid metssea kihvu ja sokusarvi pole Järvamaal varem nähtud

Käru jahindusklubi liige Heigo­ Saia ütles, et kihvade jõudmine temani oli päris vaevaline. «Läksin eelmise aasta lõpus kahe sõbraga metsseajahile. Koerad olid ka kaasas ja eesmärk oli mõni kari kuskilt liikuma saada,» meenutas ta.

Jahiolud olid rasked, sest lund oli palju. Saia ütlust mööda sumpasid nad põlvini lumes ja ega koertelgi olnud kerge jälgi üles võtta. «Lõunast said nad lõpuks lõhna ninna ja hakkasid tööd tegema. Karja asemel ajasid nad taga hoopis üksikut kulti,» selgitas­ Saia. «Lihtne see polnud ja päev jõudis juba õhtusse. Olime käega löömas, aga mu tublid koerad olid järjekindlad ega jätnud jonni. Vahetult enne hämardumist said koerad kuldi mulle ette aetud ja jahi võis õnnestunult lõppenuks lugeda.»