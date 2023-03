Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Teisipäeval kella 14 ajal mõõdeti Türil tänavuseks soojarekordiks 9,9 kraadi. Et samal päeval sadas vihma ja oli tugev tuul, hakkas lumi erakordse kiirusega sulama. Esmaspäeva hommikul oli keskkonnaagentuuri lumekaardi andmetel Türil lumepaksus 28 sentimeetrit. Teisipäeva hommikuks oli see kahanenud 23 sentimeetrile ja eile hommikul mõõdeti Türil lumepaksuseks kõigest kolm sentimeetrit. Seega vähenes kõigest ühe ööpäevaga lumepaksus kevadpealinnas 20 sentimeetrit.

* Teisipäeval kell 8.08 sai häirekeskus teate põlengust Türi vallas Roovere külas asuvas Väätsa prügilas. Teataja sõnul oli põlengukohas näha leeke. Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Andra Väärtmaa ütles, et päästjad leidsid eest umbes 20ruutmeetrise põlenguala, mida asusid kiiresti kustutama. «Abis oli ka kohalik rasketehnika, mis põlevat prügihunnikut lahti kaevas, et päästjad tulekolletele ligi pääseksid,» lisas ta.

* Järva-Jaani gümnaasiumi juhtkond teeb Järva vallavolikogule ettepaneku lõpetada järkjärgult gümnaasiumis keskhariduse tasemel koolitustegevus 1. septembrist 2023. Eelmisel esmaspäeval ja teisipäeval olid Järva-Jaani gümnaasiumis praegusele IX klassile X klassi astumise vestlused ja test. Vestluste käigus selgus, et X klassis soovib asuda õppima kaks õpilast.

* Peeter Rästas on töötanud Rakvere teatris näitlejana juba 2004. aastast. Käesoleval aastal kandideerib Peeter ka teatri aastaauhindadele rollidega Will Punakuub («Robin Hood») ja Aleks («Ajurünnak»). Järvamaal jõuab ta 20. märtsil Paide muusika- ja teatrimaja lavale Freudina.

* Küllap meenub nii mõnelegi täiskasvanule kooliajast, et Eesti rahvuseepost «Kalevipoeg» polnud just hõlpus lugeda ega sellest aru saada. Aga et üks õige eestlane peaks olema ikkagi «Kalevipoega» lugenud, võtsid Eesti piimandusmuuseumi naised originaal­eepose lugemise käsile ja korraldasid selle tuules emakeele­päeva puhul ürituse «Rändame Kalevipoja radadel».