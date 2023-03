GALERII ⟩ Sada aastat sõprussuhteid: Rumeenia suursaadik külastas Paidet

Näitus "100 aastat Rumeenia ja Eesti diplomaatilisi suhteid" on huvilistele vaadata lasteosakonnas raamatukogu teisel korrusel.

Väljas on fotod ja dokumendid, mis kõnelevad kahe riigi vaheliste suhete jätkuvusest. Ühtlasi on mõlema riigi ajalugu mõjutanud samad sündmused. Näitus on jagatud kahte perioodi: sõjaeelne aeg ja 1989. a Balti ketist alguse saanud uus periood kuni tänapäevani.