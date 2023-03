Öösel avanes taevas muinasjutt, aga vaatajaid nappis

Ain Paloson ütles, et teadis öiseks vaatemänguks valmis olla eelneva info põhjal. "Jälgin virmalised.ee lehte ja Facebooki gruppi Eestimaa virmalised ning seal on alati teave üleval, kui virmaliste nägemiseks peaks olema soodsad tingimused," märkis ta.

Nii oligi ta täna öösel valves. Põhjus, miks just Palosoni kodukandis Kukeveres virmalised hästi mängivad, on tema selgitust mööda vähene valgusreostus. Tänu sellele on neid hästi näha ja võimsamad hetked saab ka pildile püüda," rääkis ta.