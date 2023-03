Vasak neli, pikk sirge, trampliin –noored kaardilugejad proovivad pürgida maailma tippu

Kogenud kaardilugejate Martin Järveoja ja Kuldar Siku eestvedamisel loodud programm pole mõeldud päris algajatele, vaid neile, kel on juba teadmisi ja kogemusi. «Eesmärk on jagada oma teadmisi ja kogemusi noorte kaardilugejatega ja pakkuda neile võimalust nõu küsida,» ütles Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja. «Oleme jõudnud M-Spordiga kokkuleppele, et saame kutsuda programmis osalejad MM-rallidele tutvuma autoralli tipptasemega.»