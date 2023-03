Nuhtluseks muutunud saarmas käib tiigis kalavargil

Saarmad on ennegi väikeseid kodutiike kaladest tühjaks söönud.

Türi linnas Konnaküla tiigi ääres asuvate eramute omanikud on häiritud, sest nende kalavarusid on juba mõnda aega käinud noolimas üks ablas saarmas. Teadupoolest ei lõpeta nuhluseks saanud isend tapatööd enne, kui tiik on tühi. Nii otsivadki kohalikud inimesed võimalusi, kuidas suuremat kahju kiiresti ennetada.