Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Enefit Green tõstis möödunud aastal Paides toasooja hinda neli korda: 10. jaanuaril, 21. veebruaril, 31. oktoobril ja 8. detsembril. Kui eelmise aasta alguses maksis toasooja megavatt-tund 52,33 eurot, siis aasta lõpuks tõusis see 96,16 eurole. Hindadele lisandub käibemaks. Paide linn pole seejuures mingi erand, sest küttehindade järsu tõusu tõttu kallines toasooja kõikjal. Enefit Greeni juhatuse liige Innar Kaasik ütles, et toasooja kallinemine on tingitud hakkepuidu hinna tõusust. Nüüd on hakkepuidu hind langenud ja Järva Teataja uuris soojatootjalt, kas on lootust, et paidelastel hakkab kuluma toasoojale raha senisest vähem.

* Türi linnas Konnaküla tiigi ääres asuvate eramute omanikud on häiritud, sest nende kalavarusid on juba mõnda aega käinud noolimas üks ablas saarmas. Teadupoolest ei lõpeta nuhluseks saanud isend tapatööd enne, kui tiik on tühi. Nii otsivadki kohalikud inimesed võimalusi, kuidas suuremat kahju kiiresti ennetada.

* Tipptasemel kaardilugejate ettevalmistuseks loodud programmi Rallispordi Tulevikutähed pääses kaks noort paidelast. Hendrik Kraavi ja Martin Leotootsi ootavad suvel ees suured rallid, kus neid koolitatakse tulevasteks Martin Järveojadeks.