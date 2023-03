Tšelloõpilane käis töövarjuks Vanemuise sümfooniaorkestris

Elise Zinovjev lõpetas Türi muusikakooli 2021. aastal, kuid hetkel on ta teise lisaaasta õpilane. Muusikakooli direktori Silja Aaviku sõnul on Zinovjev otustanud oma õpingud siduda süvendatult muusikaga ning valmistub sel aastal sisseastumiskatseteks Heino Elleri muusikakooli. "Sellest lähtuvalt valmistaski ta oma õpetajale üllatuse, kui pöördus sooviga minna töövarjuks orkestrisse. Ta soovis näha, missugune on ühe muusiku tööpäev päris elus," märkis ta.