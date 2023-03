Lapsed panid kevade alguse puhul seemned mulda

Türi raamatukogu direktor Astrid Karpender ütles, et lastehommik algas selle nädala suursündmuse emakeelepäeva mõttelise vestlustoaga. Raamatukoguhoidja Tiina Linamägi arutles lastega, mis asi see emakeel üldse on ja kuidas see saab inimestel erinev olla.