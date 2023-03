Gümnasistid selgitasid Eesti parimat võrkpallikooli

Võrkpallirurniir Akzo Nobel Cup on Eesti koolispordi liidu korraldatav üritus, mis toob üle Eesti kokku võrkpalli harrastavad vanema vanuseastme koolid. Paaril viimasel aastal on see toimunud Paides, sest Kesk-Eestisse on kõigil mugav kokku sõita.