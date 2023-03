Nii kaua kui sünnib lapsi, mängitakse ka nukkudega

Karma märkis, et ära ei põlanud nad ühtegi nukku, sest neil kõigil on ju oma lugu ja nende kõigiga on kunagi ka mängitud. "Nukke leidub nii nõukogude ajast kui tänapäevast. On käsitöönukke, on masstoodangut, on suveniire kui ka haruldasi erieksemplare," rääkis ta. Kokku lugesid nad üle saja erineva nuku.