Kodusel suusasprindi MK-etapil näeb sõitmas ka järvalasi

Kaarel Kasper Kõrge ütles võistluste eel, et raske on endale mingeid ootusi panna. «Enne MMi 50 kilomeetri distantsi haigestusin ja pole siiani täiesti terveks saanud,» põhjendas ta. «Olen teinud ainult kergeid treeninguid. Loodan, et maailmakarikaks on vorm uuesti paranenud ja suudan võistelda.»