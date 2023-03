Kehv bussiühendus sundis elukohta vahetama

2017. aasta oktoobris ulatas Paide valla aukodanik Elle Näppo omavalitsusreformi järel Paide valla lipu Järvamaa muuseumi teadusjuhile Ründo Mültsile, et see Paide linna ajaloo tarvis säilitada. Ligi kuus aastat hiljem asus Näppo ka ise Paidesse elama.

Annas 39 aastat elanud Elle Näppol sai olematust bussiühendusest külas villand ja ta otsustas kolida Paidesse. Et Näppo on suur kultuurihuviline ja aktiivne üritustel käija, siis oli ühendus Paidega talle iseäranis oluline. Seda enam, et tema liikumisvabadus sõltus pea ainult bussidest, sest autoga ta ise ei sõida.