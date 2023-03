Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Annas 39 aastat elanud Elle Näppol sai olematust bussiühendusest külas villand ja ta otsustas kolida Paidesse. Et Näppo on suur kultuurihuviline ja aktiivne üritustel käija, siis oli ühendus Paidega talle iseäranis oluline. Seda enam, et tema liikumisvabadus sõltus pea ainult bussidest, sest autoga ta ise ei sõida. Elle Näppo selgitusel oli ühistranspordiga kõik hästi seni, kuni neljarealine maantee valmis sai ja liinibussid hakkasid mööda uut teed sõitma.

* Kui paljud inimesed peatuvad info­stendide juures ja loevad sinna kirjutatut? Vist väga vähesed. Ometi on teabetulbad kellelegi ju tehtud. Et info nendelt inimesteni jõuaks, korraldas Türi spordiklubide liit pühapäeval ja esmaspäeval kevadmatka, mille kõik punktid olid seotud just Türi infostendidega. Türi spordiklubide liidu juht Paul Poopuu ütles pühapäeval, et orienteerumismatk on kujunenud kevadpealinnas toredaks tavaks. «Ma ei tea täpselt öelda, mitmendat korda seda sellises formaadis tehakse, kuid isegi kui see pole väga ammune tava, siis mingisuguse sportliku ettevõtmisega on alati Türil kevadet tervitatud,» lausus ta.