Leegionärid pääsevad platsile pärast koondisepausi

Karel Voolaid vastas, et 24-aastane ääreründaja Babou Cham on juba kohal ja paar treeningut meeskonnaga kaasa teinud. "Kuna tal on vahepeal olnud mängupaus, siis läheb vormi taastamisega veidi veel aega ja koosseisu jõudmisest saab rääkida alles pärast koondisepausi," lausus ta.